Gazi Mahallesi'nde bir sokakta rutin kontrollerini yapan zabıta ekipleri, yolda köpekler tarafından kovalanan ve ağaca çıkan ve boynunda tasma bulunan bir kediyi fark etti.

Kediyi köpeklerden kurtarıp ağaçtan indiren zabıta ekipleri, boynundaki tasmada bulunan telefon numarasından sahibine ulaştı.

Akşehir Belediyesi Hizmet Binasına getirilen 'Bulut’' isimli kedi, sahibi Raziye Kaya tarafından zabıta ekiplerinden teslim aldı.

Kaya, zabıta ekiplerine duyarlı davranışları için teşekkür etti.