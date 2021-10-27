İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Şahinbey ilçesindeki 4 ikamette yaptığı aramada, 1 kilo 556 gram eroin, 380 gram esrar, 43 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.