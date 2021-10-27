Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 556 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Şahinbey ilçesindeki 4 ikamette yaptığı aramada, 1 kilo 556 gram eroin, 380 gram esrar, 43 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Gaziantep
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