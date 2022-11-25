Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 02:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör operasyonu: 9 gözaltı
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince, örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, bu çerçevede gerçekleştirdikleri operasyonda, örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen 9 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetin paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin ev ve iş yerlerinde arama yapması ve şüphelilerin gözaltına alınması yer alıyor.
Etiketler: Gaziantep Terör Örgütü PKK/YPG
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