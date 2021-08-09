Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tahin fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tahin fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
3. Organize Sanayi Bölgesi'nde ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında fabrikada hasar oluştu.
Fabrikada soğutma işlemleri sürüyor.
Etiketler: Gaziantep
Sıradaki Haber
Doğa harikası Çıldır Gölü sonbahardaki göçe hazırlanan kuşlar ile şenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz