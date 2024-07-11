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Güncel
AA 11.07.2024 16:29

Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Sabaha karşı Deniz Mahallesi'nde İzzet Balaman ve Kerem A, aralarında husumet bulunan M.F.G. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.F.G. tabancayla İzzet Balaman ve Kerem A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

İzzet Balaman olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan K.A. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Balaban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası kaçan M.F.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi
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