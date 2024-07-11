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Güncel
AA 11.07.2024 15:34

Kırıkkale'de tartıştığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kırıkkale'de tartıştığı kadını maket bıçağıyla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale'de tartıştığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
[Fotoğraf: Arşiv]

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık E.B., taraf avukatları ve öldürülen 42 yaşındaki Fidan Cantemir'in yakınları katıldı.

Sanık E.B, söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Sanık avukatı da E.B'nin tahliyesini ve beraatini talep etti.

Öldürülen Cantemir'in avukatı Sedat Korkmaz ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmederek, "mala zarar verme" suçundan beraatine karar verdi.

Avukat Sedat Korkmaz, duruşmanın ardından, heyetin mahkeme sürecini başarılı yürüttüğünü söyledi.

Sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılarak hiçbir indirim uygulanmadığını aktaran Korkmaz, adaletin yerini bulduğunu ifade etti.

Cantemir'in ablası Gülsen Düz ise kardeşinin geri gelmeyeceğini ancak adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Fidan Cantemir, 4 Nisan 2024'te otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı yakınında E.B. ile tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda, E.B, Cantemir'i maket bıçağıyla yaralamıştı. Fidan Cantemir, tedavi gördüğü hastanede 24 Nisan'da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanığın "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

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