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Güncel
AA 11.07.2024 15:09

Bursa'da eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde velayet davasının ardından eski eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Bursa'da eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

Saliha S. ile Erkan S., velayet davası için adliyeye gitti. Erkan S., adliyeden çıkan eski eşini takip etti.

Saliha S. ile onu Küçükbalıklı Mahallesi'ne kadar takip eden Erkan S. arasında kavga çıktı. Kaçmaya çalışan Saliha S., sokak üzerindeki bir iş yerine sığınmak isterken silahla bacağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Saliha S., ilk müdahalenin ardından tedaviye alındı.

Silahı olay yerinde bırakıp kaçan Erkan S. ise polis tarafından yakalandı.

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