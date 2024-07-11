Bursa'da eski eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Saliha S. ile Erkan S., velayet davası için adliyeye gitti. Erkan S., adliyeden çıkan eski eşini takip etti.

Saliha S. ile onu Küçükbalıklı Mahallesi'ne kadar takip eden Erkan S. arasında kavga çıktı. Kaçmaya çalışan Saliha S., sokak üzerindeki bir iş yerine sığınmak isterken silahla bacağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Saliha S., ilk müdahalenin ardından tedaviye alındı.

Silahı olay yerinde bırakıp kaçan Erkan S. ise polis tarafından yakalandı.