Maltepe'de 2 cinayet zanlısı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün sabah Gülsuyu Mahallesi'nde 28 yaşındaki Murat Öztürk'ün motosikletiyle işe gitmek için evinin önünden hareket ettiği sırada otomobille gelen şüphelinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maktule ait motosikletin 27 yaşındaki Esat M. tarafından kullanılan otomobili bir süre takip ettiğini belirledi.

Esat M.'nin ifadesine başvuran ekipler, beyanlarındaki çelişki ve araçta yapılan aramada mermi kovanı bulunması üzerine şahsı gözaltına aldı. Maktulle arasında husumet bulunduğu ve olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen 33 yaşındaki Tolga T. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.