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Güncel
DHA 11.07.2024 14:24

Sakarya'da başıboş sokak köpeği kendisini barınağa götürmek isteyen personeli ısırdı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yoldan geçenleri kovalayan sokak köpeği, ihbar üzerine onu yakalamak için bölgeye giden belediye personeli Oktay Sözer’i kolundan ısırdı.

Sakarya'da başıboş sokak köpeği kendisini barınağa götürmek isteyen personeli ısırdı
[Fotograf: DHA]

İncilli Mahallesi'nde başıboş bir köpeğin sokakta havlayarak yoldan geçenleri kovaladığını görenler, Karasu Belediyesi’ne ihbarda bulundu.

Karasu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli Oktay Sözer, mesai arkadaşlarıyla birlikte köpeği barınağa götürmek için bölgeye gitti.

Köpek, kendisini yakalamaya çalışan Sözer’in sağ kolunu ısırdı. Mesai arkadaşlarının müdahalesiyle köpekten kurtulan Sözer, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sözer, koluna dikiş atıldıktan sonra taburcu oldu.

Köpek ise belediye personeli tarafından barınağa götürüldü.

Sakarya'da başıboş sokak köpeği kendisini barınağa götürmek isteyen personeli ısırdı

"Çözüm bulunması gerekiyor"

Başıboş köpeklere karşı çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Sözer, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Gittiğimizde köpeğin uysal olduğunu gördük. Köpeği alma esnasında koluma saldırdı. Yetişkin insanlar kendini koruyabilir ama burası yazlık, çoluk çocuğun olduğu bir bölge. Kendini savunamayacak yaşlısının olduğu bir bölge. Engelli olanlar var. Köpek sadece bir hamle yaptı devamı da gelebilirdi. Devletimiz bir çözüm bulmalı.” 

Öte yandan köpeğin ihbar öncesi bir çocuğu kovaladığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Sakarya'da başıboş sokak köpeği kendisini barınağa götürmek isteyen personeli ısırdı

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