Tokat'ta nohut üretilen alanlar denetlendi

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 60'ı hibe olarak ilçedeki 40 üreticiye 4 bin 500 kilogram Azkan nohut tohumu dağıtıldı.

320 dekarlık alanda nohut ekimi ve sonrasındaki aşamalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince takip edildi.

Yaban hayvanlarının verdiği zararın önlenmesi amacıyla araziye, yüzde 50'si Tokat İl Özel İdaresi tarafından karşılanan elektrikli çit çekildi.

Pazar Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, İl Genel Meclis üyesi Güngör Ziğarlı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Baki Taşçı ile üreticiler ve teknik personel, alanda incelemede bulundu.

Kapar, "Üreticilerimize hayırlı olmasını ve bol, bereketli kazançlar getirmesini dilerim" dedi.