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Güncel
AA 12.06.2024 11:56

Gaziantep'te kiraz hasadına başlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde, Amanos Dağları eteğinde bulunan İdilli, Hasanlök, Koççağız, Köklü, Kabaklar, Tandır ve Kayabaşı mahallelerindeki kiraz üreticileri hasat mesaisi yapıyor.

Gaziantep'te kiraz hasadına başlandı

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Koçcağız Mahallesi'nde hasat etkinliğine katıldı. Bölgede 24 yıldır kiraz yetiştiren Faize ve Muzaffer Köklü ile hasat yapan Soylu, şunları kaydetti:

"Tarım sektöründe şimdilerde hasat zamanı. İslahiye Ovası'ndaki köylerimizde hububat hasadı devam ediyor. Yukarı köylerimizde ise şimdilerde meyve bahçelerimizde hummalı bir çalışma var. Çiftçilerimizin yıllardır emek verdiği ağaçlar meyve veriyor. Çiftçilerimizden Allah razı olsun. Ülkemiz için ilçemiz için üretiyorlar. Bizim için en kıymetli şeyi yapıyorlar. Koçcağız köyümüzde toplam 1200 kiraz ağacımız var. Her bir kiraz ağacımız 25 ila 80 kilo arasında meyve veriyor. Daima çiftçimizin yanındayız. Bereketli bir sezon diliyoruz."

Hasat etkinliğine, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksel Şahin de katıldı.

ETİKETLER
Gaziantep Tarım Üretimi Hububat Orman
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