Çankırı’da aranan 224 şahıs yakalandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 27 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında belirlenen 105 adrese operasyonlar düzenlendi.



Gerçekleştirilen operasyonalarda çeşitli suçlardan aranan 224 şahıs yakalandı



Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 28 adet tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 248 adet tabanca parçası, 29 adet tüfek, 107 adet bıçak, 4 bin 406 adet farklı çaplarda fişek, 14 tarihi eser niteliğindeki parça, 344 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 458 adet yazılı senet ele geçirildi.



Öte yandan, yapılan trafik denetimlerinde ise bin 721 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 891 bin 376 TL idari işlem uygulandı. Denetimlerde 152 araç ise trafikten men edildi.