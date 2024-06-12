Parçalı Bulutlu 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 12.06.2024 11:00

Çankırı’da aranan 224 şahıs yakalandı

Çankırı’da jandarma ve polis ekipleri tarafından 105 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 224 şahıs yakalandı.

Çankırı’da aranan 224 şahıs yakalandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 27 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında belirlenen 105 adrese operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonalarda çeşitli suçlardan aranan 224 şahıs yakalandı

Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 28 adet tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 248 adet tabanca parçası, 29 adet tüfek, 107 adet bıçak, 4 bin 406 adet farklı çaplarda fişek, 14 tarihi eser niteliğindeki parça, 344 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 458 adet yazılı senet ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan trafik denetimlerinde ise bin 721 araç sürücüsüne toplam 3 milyon 891 bin 376 TL idari işlem uygulandı. Denetimlerde 152 araç ise trafikten men edildi. 

ETİKETLER
Çankırı Narkotik Polis Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Denizli'de kurban pazarı hareketlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
İzmir'de denizin rengi değişti
11:47
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesen şahıslar yakalandı
11:33
Yurt genelinde mayısta yağışlar yüzde 33 arttı
11:32
Bayram öncesi bıçak bileme mesaisi
11:31
Genç mühendisler TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması'nda buluşuyor
11:26
30 sinema projesine 141,5 milyon liralık destek
Kurban Bayramı öncesi ustaların bıçak bileme mesaisi sürüyor
Kurban Bayramı öncesi ustaların bıçak bileme mesaisi sürüyor
FOTO FOKUS
En yaşlı ve en küçük Türk hacı adayları bir araya geldi
En yaşlı ve en küçük Türk hacı adayları bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ