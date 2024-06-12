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Güncel
AA 12.06.2024 10:53

Aydın'da bunaltıcı sıcak hava etkili oldu

Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı kentte, açık alandaki vatandaşlar gölge ve ağaçlık yerleri tercih etti.

Aydın'da bunaltıcı sıcak hava etkili oldu

Bunaltan sıcaklık nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve çeşitli eşyaları başlarının üstünde tutarak güneşten korunmaya çalıştı.

Medine Meşe, sıcaklıkların birden yükseldiğini belirterek, "Hiç mevsim geçişi olmadı. Tek çare denizler galiba." dedi.

Gülseren Özdoğan ise "Havalar sıcak ama pazara gitmek zorundayız. Daha haziranın sıcağı, ağustosu düşünemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateş başında çalışan döner ustası Özgür Yılmaz da sıcak havada çalışmanın zorluğunu anlattı. Arada tezgahtan uzaklaşarak serinlemeye çalıştığını kaydeden Yılmaz, sıcağın bunalttığını dile getirdi.

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