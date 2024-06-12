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Güncel
AA 12.06.2024 09:49

Şırnak'ta Filistin'e destek için yürüyüşü yapıldı

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Şırnak'ta Filistin'e destek için yürüyüşü yapıldı

Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Ömer Kabak Meydanı'nda toplanan katılımcılar, İsrail karşıtı sloganlar attı, tekbir getirdi.

Katılımcılar adına konuşan Peygamber Sevdalıları Platformu üyesi Osman Ertaş, 8 aydır İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüğünü, İsrail'in son günlerde kampları bombalayarak katliama devam ettiğini anımsattı.

"Kudüs davası sadece Filistinlilerin davası değildir, her Müslüman'ın davasıdır"

Filistin'e yapılan saldırıların her platformda daha fazla dillendirilmesi gerektiğini aktaran Ertaş, Müslümanların yek vücut olması gerekteğini belirtti. Ertaş, şöyle konuştu:

"Yan yana dizilmiş, bedenleri paramparça olmuş bebekler, feryatları arşa yükselen anneler, açlıktan ölen çocuklar bizden daha fazlasını bekliyor. Kudüs davası sadece Filistinlilerin davası değildir, her Müslüman'ın davasıdır. Kuran'da kutsanmış bu beldenin hürmetinin muhafazası hepimiz için vecibedir."

Ertaş, Dünya genelinde Gazze soykırımına karşı oluşan tepkilerin artmasını umut verici bulduklarını sözlerine ekledi.

Katılımcılar, Filistinliler için dua ettikten sonra dağıldı.

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