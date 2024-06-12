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Güncel
İHA 12.06.2024 09:42

Karadeniz’in en soğuk deniz suyu Samsun’da

Karadeniz’e kıyısı bulunan şehirler arasında deniz suyu sıcaklığı en düşük il '19 derece' ile Samsun olarak dikkat çekti.

Karadeniz’in en soğuk deniz suyu Samsun’da

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasına bir yenisi daha ekleniyor.

Sıcaklıklar birçok kıyıda deniz suyu sıcaklıklarının artmasına neden olsa da Samsun karasularında deniz suyu sıcaklıkları hala diğer illere göre 'serin' olarak nitelendiriliyor. Akdeniz, Marmara ve Ege’nin belli bölümlerinde deniz suyu sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Samsun’da ise deniz suyu sıcaklığı 19 derece ile Karadeniz’in en soğuk deniz suyu sıcaklığı olarak dikkat çekiyor.

Karadeniz’in en soğuk deniz suyu Samsun’da

Meteoroloji Genel Müdürlüğü deniz suyu sıcaklıkları verilerine göre 10 Haziran itibari ile Karadeniz’e kıyısı olan illerde deniz suyu sıcaklıkları Artvin’de 22 derece, Rize’de 22 derece, Trabzon’da 21 derece, Giresun’da 23 derece, Ordu’da 19-22 derece, Samsun’da 19 derece, Sinop’ta 20 derece, Kastamonu’da 21 derece, Bartın’da 21 derece, Zonguldak’ta 23 derece, Zonguldak-İstanbul arasında 21 derece, İstanbul batı yakasında 26 derece ve Kırklareli’nde ise 24 derece olarak ölçüldü. Ülke genelinde en yüksek deniz suyu sıcaklığı 29 derece ile Adana’da ölçülürken, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, İstanbul ve Balıkesir’de de deniz suyu sıcaklığı 25 derecenin üzerinde seyretti.


Uzmanlar, etkisini arttırarak devam edeceği tahmin edilen kavurucu sıcaklıkların rüzgarın da azalması ile deniz suyu sıcaklıklarının bir miktar daha artmasına denen olacağını ifade ediyor. Hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üstende olması tahmin edilen Samsun'da da deniz suyu sıcaklığının artarak, civardaki deniz suyu sıcaklıklarına yaklaşması bekleniyor.

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