Az Bulutlu 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.06.2024 09:08

Bayburt 2. Bilim ve Teknoloji Festivali başladı

Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'ndaki festivalde, öğrencilerin biyoloji, kimya, fizik ve mühendislik alanlarındaki bilimsel projelerinin yanı sıra edebi ve kültürel eserleri sergilendi.

Bayburt 2. Bilim ve Teknoloji Festivali başladı

Vali Mustafa Eldivan, ilk kıvılcımını İstanbul'da bir avuç gencin yaktığı TEKNOFEST ateşinin büyüyerek Anadolu'yu etkisi altına aldığını söyledi.

BAYFEST'in etkisinin de tıpkı TEKNOFEST gibi il sınırları dışına taşarak komşu iller başta olmak üzere 81 ile yayılmasını istediklerini belirten Eldivan, "Festival, atölye, etkinlik, yarışma ve gösteriler eşliğinde 3 gün boyunca binlerce misafirini ağırlayacak." dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de güzel bir etkinliğe imza atılması dolayısıyla öğrenciler ve öğretmenleri tebrik etti.

Gençliği geleceğe taşıyacak çalışmalara şahit olduğunu ifade eden Memiş, "Geleceğin sizin olduğunu biliyoruz. İnşallah sizler de geleceğinizi en iyi şekilde hazırlayacaksınız. Biz de bu alanda sizin daha iyiye, en iyiye ulaşmanız için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise öğrencilere eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunmak için 35 atölye, etkinlik ve yarışmalarla BAYFEST'in kapılarını açtığını söyledi.

Ardından öğrenciler ve öğretmenler, davetlilere projeler hakkında bilgi verdi.

Ülke genelinde düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince plaket ve hediye verildi.

Festival, 14 Haziran'da sona erecek.

ETİKETLER
Bayburt Bilimsel Araştırma Yüksek Teknoloji Teknofest Eğitim
Sıradaki Haber
Gümüşhane'deki Kov Kalesi heybeti ile tarihe meydan okuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
Kocaeli'de üç boğa toplam 680 bin liraya satıldı
10:17
8 ilde "dedektiflik" operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı
10:06
İsrail uluslararası yargı önünde hesap veriyor
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
10:21
İsrail 250 gündür Gazze'de katliam yapıyor
09:50
Şanlıurfa'da 10 ton tavuk ele geçirildi
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor
FOTO FOKUS
TCG Kınalıada Japonya'da
TCG Kınalıada Japonya'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ