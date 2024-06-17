Gaziantep'te kaçan 12 kurbanlık yakalanarak sahiplerine teslim edildi

Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanları yakalamak için, aralarında 5 veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik ekip, yaklaşık 1 ay önce hazırlıklara başladı. Arife gününde sahaya çıkan ekip, bayramın ikinci gününe kadar kaçan toplam 12 kurbanlığı yakaladı. Kurbanlıklar, sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, kaçan hayvanlarla ilgili ALO 153 hattına ihbar geldiğini söyledi.

Kaçan hayvanları ilk etapta kement ile yakalamaya çalıştıklarını anlatan Özsöyler, "Üfleme borularıyla anesteziye alıyoruz. Çoğunu kement ile yakaladık, birkaç tanesi çok agresifti. Onları da anesteziye alarak, uyutarak vatandaşa teslim ettik. Arife ile bayramın ilk iki gününde 10 tane dana, 2 tane koyunun kaçtığı ihbarı geldi. Bunlar yakalanarak vatandaşlara teslim edildi. Bir tane danayı yakalayıp vatandaşa teslim ettik, sonra yine kaçtı. Danayı yine yakalayıp teslim ettik." diye konuştu.