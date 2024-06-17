Kahramanmaraş'ta içi para ve altın dolu kese bulan kişi sahibine teslim etti

Karaelbistan Mahallesi'nde 71 yaşındaki Zekiye Polat, alışveriş yapmak için gittiği markette içinde yaklaşık 2 bin lira, 7 tam, 3 yarım ve 4 çeyrek altın olan kesesini düşürdü.

Bu sırada markette alışveriş yapan elektrik ustası Ramazan Sert, reyonlar arasında dolaşırken yerde kese olduğunu fark ederek, durumu market sahibine bildirdi.

Tüm aramalarına dağmen kesenin sahibine ulaşamayan Sert, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bir süre sonra kesesini düşürdüğünü fark eden Polat, İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Sert, keseyi sahibine teslim etti.

Polat, biriktirdiği para ve altınlarına tekrar kavuşmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Sert de üzerine düşen insanlık vazifesini yerine getirdiğini belirtti.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal da altın dolu kesenin sahibine teslim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirek, bulup tekrar sahibine ulaştıran Sert'e örnek ve duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.