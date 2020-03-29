Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 4 gündür aralıklarla devam eden yağışların bazı ekili alanları olumsuz etkilediğini söyledi.

Altun, "Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının ve sarımsağının yetiştiği Araban Ovası'nın bazı bölgelerinde hububat ekili alanları göle çevirdi. Sel sularının göle çevirdiği alanlar nedeniyle üreticilerimiz mağdur oldu." ifadelerini kullandı.