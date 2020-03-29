Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karşılık buluyor.



Kars Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "Evde kal" çağrısının anonsalarla yapılmasına vatandaşlar da ilgi göstererek evde kaldı. Vatandaşların özellikle ziyaret ettiği tarihi Kars Kalesi, Evliya Camisi ve tarihi Fethiye Camisi civarında sessizlik hakim.

Cadde ve sokaklara çıkan çok az sayıdaki kişi ise maske kullanıyor. Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanıyor.

Kentte, koronavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca kentin kalabalıklığına alışık alanları da boş kaldı.

