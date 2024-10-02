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Güncel
AA 02.10.2024 20:46

Gaziantep'te emniyet ve jandarma teşkilatının filosuna 249 araç eklendi

Gaziantep'te, hayırseverlerin desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 249 araç için teslim töreni düzenlendi.

Gaziantep'te emniyet ve jandarma teşkilatının filosuna 249 araç eklendi

Ortadoğu Fuar Merkezi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, terörle mücadelede SİHA, İHA ve diğer araçlarla övünüldüğünü, bu araçların da kentte övünç kaynağı olduğunu söyledi.

Araçların hayırlı olmasını dileyen Vali Çeber, "Bu araçların envanterimize girdikten sonra nasıl katkı sağlayacağını gözlemleyeceğiz. Bununla da yetinmeyeceğiz. Kullandığımız zaman çok daha verim alacağımız her türlü imkan ve kabiliyeti de hem devletimiz hem de hayırseverlerin imkanıyla kullanacağız. Polisin, askerin ihtiyacı denildiği zaman hayırseverler koşuyor." dedi.

Programda, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen de selamlama konuşması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna katılan 249 aracın teslimi için düzenlenen tören sonrası polis ve jandarma ekipleri araçla konvoy yaptı.

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