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Güncel
AA 02.10.2024 20:07

Karaman'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısı yapıldı.

Karaman'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, valilik toplantı salonundaki toplantıda, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, kamu yatırımlarının vatandaşlara ulaştırılmasında emeği geçen İl Genel Meclisine, İl Özel İdaresine, Köylere Hizmet Götürme Birliğine, muhtarlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 2025, 2026 ve 2027 yılları tahmini bütçesi, 2025 yılı çalışma programı ve 2025 yılı yatırım planı görüşülerek onaylanırken, Vali Çiçekli, daha sonra muhtarların taleplerini dinledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Genel Meclisi Üyeleri ve muhtarlar katıldı.

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