İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinden polislerin katılımıyla, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülenlere yönelik Vatan, Fırat, Akdere ve Beybahçe mahallelerindeki 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 950 polis görev alıyor.

Mahallelerin abluka altına alındığı operasyon kapsamında aramalar sürüyor.