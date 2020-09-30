Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir lokaldeki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Sütçüler Caddesi'ndeki bir derneğe ait lokale gelen C.K, tabancayla garson Ergün Kocatürk'e (34) ateş etti.
Saldırıda, Kocatürk ile lokaldeki Sedat Menekşe (35) yaralandı.
C.K, lokalin önündeki araçlara da ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Kocatürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan şüphelinin bulunduğu araç, kovalamaca sonrası durduruldu. Sürücünün, kovalamacada şüpheliyi yolda bıraktığı belirlendi.
Zanlıyı arama çalışmaları devam ediyor.
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