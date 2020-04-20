Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te 7 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 ev karantinaya alındı.
Bir süre önce yurt dışından gelen bir kişide koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine şahsın temas ettiği kişilerin bulunduğu İslahiye ilçesinde 6, Nurdağı ilçesinde ise 1 evde Hıfzıssıhha Kurulunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Bu evlerde toplam 34 kişinin bulunduğu bildirildi.
Karantina altına alınan evlere emniyet şeridi çekildi, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
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