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Güncel
AA 06.05.2024 14:02

Gaziantep'te 2 çocuğun öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 3 yıl 7 ay hapis cezası

Gaziantep'te ATV'deki 2 çocuğun ölümüne neden olan trafik kazasında yargılanan otomobil sürücüsüne 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Gaziantep'te 2 çocuğun öldüğü kazada otomobil sürücüsüne 3 yıl 7 ay hapis cezası

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Volkan K, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası vererek sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

Merkez Şehitkamil ilçesinde 12 Ekim 2023'te Volkan K. (46) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen  ATV, 15 Temmuz Mahallesi'nde çarpışmış, kazada ATV'deki 14 yaşlarındaki Hüseyin Akın ile arkadaşı Kerim Gündoğan hayatını kaybetmişti.

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