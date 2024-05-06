Kars’a meteorolojinden şiddetli yağmur uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu,yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Kars, Ağrı ve Iğdır'ın yükseklerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Kars’ta rüzgarın farklı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette yağış anında ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda ise Kars, Ağrı ve Iğdır’ın yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeyinin 2000 metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.