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Güncel
AA 06.05.2024 13:49

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan balıkçı kurtarıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan amatör balıkçı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan balıkçı kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Bartın'ın Boztepe Mahallesi mevkisindeki kayalık alanda arkadaşlarıyla balık tutan O.S.D.'nin ayakları kayalıkların arasına sıkıştı. Bileği burkulunca yürümekte zorlanan amatör balıkçı burada mahsur kaldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine karadan ulaşımın zor olduğu bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi sevk edildi.

Dalgaların etkili olduğu denizden yapılan yarım saatlik çalışmayla bota alınan O.S.D., Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı limanına götürüldü.

Burada bekleyen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan amatör balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Balıkçılık Bartın
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