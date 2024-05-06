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Güncel
AA 06.05.2024 13:19

Bolu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Bolu'da, Bağımlılıkla Mücadele İI Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısı Vali Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Bolu'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Valilik Abant Salonu'nda düzenlenen toplantıda İzzet Baysal Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hülya Ensari, bağımlılıkla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.​​​​​​​ İI Emniyet Müdürlüğü ve İI Jandarma Komutanlığı yetkilileri de sunumlar yaptı.

"Bağımlılıkla Mücadele Kurumlararası İşbirliği Protokolü"nün ikincisinin imzalandığı toplantıda konuşan Kılıç, bağımlıların hayatlarını normal şekilde sürdürebilmeleri için yapılması gerekenlere dair hazırlanan projenin 1 yıl boyunca uygulandığını, madde kullananlardan yüzde 50'sinin işe yerleştirildiğini, barınma ve diğer ihtiyaçlarının da karşılandığını anlattı.

Kılıç, güvenlik birimlerinin kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğine değinerek, denetim ve kontrollerin sürekli yapıldığını bildirdi.

Maddeye bulaşanların da tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Kurumlar olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu protokolün aslında amacı bu. Güzel bir çalışma ve uyum içerisindeyiz. Bütün kurumlarımıza ve arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu görevi kutsal bir görev olarak kabul ediyorlar. Ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar." dedi.

Kılıç, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Gençlerimizin zarar görmesini, bu maddelere ulaşmasını engellemek için elimizden gelen gayreti bütün kurumlar olarak göstereceğiz. Bütün gençlerimizin ve vatandaşlarımızın sağlıklı birey olarak, huzurlu ve mutlu şekilde ilimizde yaşamalarını istiyoruz. Çabamız bu noktada." ifadesini kullandı.

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