Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep Kitap Fuarı'nı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kitap Fuarı'nı 9 günde, 663 bin kişi ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hasan Celal Güzel anısına Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleştirilen Gaziantep Kitap Fuarı 9 gün sürdü.
Her yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlayan fuara, 449 yayınevi ve 352 yazar katıldı.
Fuarı 9 günde 663 bin kişi ziyaret etti, etkinlikte 1 milyon 250 bin kitap satıldı. Vatandaşların tercihi roman, kişisel gelişim ve klasik eserlerden yana oldu.
İmza stantları ve söyleşilerle yazarlarla tanışma fırsatı bulan vatandaşlar fuarda zaman zaman yoğunluk oluşturdu.
Etiketler: Gaziantep
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