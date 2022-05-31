Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 'Kırkyama' geleneğiyle atık kumaşları değerlendiren ev hanımları, hem israfın önüne geçiyor hem de eski bir geleneği yaşatıyor.

Kelkit Halk Eğitim Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında kadınlar atık kumaşları değerlendirerek israfın önüne geçiyor.

Çeyiz Ürünleri bölümünde eğitim gören ev hanımları atık kumaşları kırkyama tekniğiyle sofra bezi, masa örtüsü, yatak örtüsü ve bebek takımı gibi birçok ürüne dönüştürüyor.

Proje kapsamında atık kumaşları değerlendiren ve kumaşların çöpe gitmesinin önüne geçen ev hanımları kırkyama geleneğini de yaşatıyor.

“Atık malzemeler çöpe gitmemiş oluyor”

Atık kumaşların bu şekilde değerlendirilmesiyle israfın büyük oranda önüne geçtiklerini dile getiren Kelkit Halk Eğitim Merkezi Çeyiz Ürünleri usta öğreticisi Reyhan Canpolat, “Burada aklınıza gelebilecek her türlü çeyizlik ürünü atık kumaşlardan kırkyama ile yapıyoruz. Atık kumaşlar çöpe gitmemiş oluyor. Kırkyama bizim ninelerimizden, annelerimizden, eskilerimizden gelme bir gelenek. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı Sıfır Atık Projesiyle birlikte biz de artan kumaşları değerlendiriyoruz. Hem ekonomik yönden faydalı oluyor hem de çöpe gitmemiş oluyor. Eskiden büyüklerimizin yaptıkları kanaviçeleri keserek yeni kumaşlara masa örtüsü yapıyoruz, nevresim yapıyoruz. Onları da eskiden yeniye geçiriyoruz. Biz bu projeyi 10 yıldır sürdürüyoruz. Her kursumda bunu yaptırıyorum, atık malzemeler çöpe gitmemiş oluyor” dedi.

“Kumaşların çöpe gitmesine gönlüm razı gelmedi”

Atık kumaşların çöpe gitmesine gönlünün el vermediğini ve bu nedenle kursa katıldığını söyleyen Nafiye Çalışkan da “Buraya geliş amacımız atık kumaşlardan el işi yapmak, boş zamanımızı değerlendirmek, güzel işler çıkarmak, çocuklarımıza çeyiz yapmak, onlara güzel şeyler bırakmak ve eskiyi güncellemek. Nevresimlerden yaptığımız kumaşların çöpe gitmesine gönlüm razı gelmedi. Ne yapabilirim dedim, önceden annem bunları eliyle dikerdi. Ben de sofra bezi yaptım, yatak örtüsü yaptım, bebek takımı yaptım o kadar güzel oldu ki, bunlar çeyizlere de konulabilecek hale geldi. Kırkyama ile kanaviçeleri de birleştirdik. Eskiyi günümüze taşımak istedim. Elimizde kumaşlar vardı ne varsa onunla yapmaya çalıştık. Bana çok güzel tepkiler geldi, herkes bayıldı, evindeki kumaşı değerlendirmek istedi” diye konuştu.