Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te, bir kadının darbedilmesine ilişkin şüpheli Ş.Ç, gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada görüntüleri yer alan, bir kadının darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen 70 yaşındaki kadına tekme attığı belirlenen şüpheli Ş.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Gaziantep
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