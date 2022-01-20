Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 05:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sokak hayvanlarına yem bıraktı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'ndaki çalışmaları inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir süre ekiplerin çalışmalarını takip etti.
İncelemelerinin ardından yol kenarındaki sokak hayvanlarını gören Şahin, aracını durdurarak yemleme yaptı.
Şahin, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Etiketler: Gaziantep Doğal Yaşam
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