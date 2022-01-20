Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 05:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.
Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Kilis'te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde yem bulamayan hayvanlar için yemleme çalışması başlattı.
Bu kapsamda ekipler, Beşenli Devlet Avlağına 1 ton yem bıraktı.
Etiketler: Kilis Kar Yağışı Doğal Yaşam
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