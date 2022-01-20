Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Kilis'te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde yem bulamayan hayvanlar için yemleme çalışması başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Beşenli Devlet Avlağına 1 ton yem bıraktı.