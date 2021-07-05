Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırat Nehrine düşen kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde alınan bilgiye göre, Fırat Nehri'ne düşen bir kedinin çıkamadığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Merdiven yardımıyla kedinin bulunduğu alana inan itfaiye eri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. durumu iyi olan kedi koşarak bölgeden uzaklaştı.
Etiketler: Şanlıurfa İtfaiye Sokak Hayvanları
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