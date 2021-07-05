Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Duru, kıyılardaki kültürel mirası ortaya çıkarmak ve korumak için çalışmalar yürüten Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi ekibini ziyaret etti.

Dana Adası ve Silifke ilçesine bağlı Taşucu mevkiinde yapılan arkeolojik su altı araştırmalarına da katılan Duru, ekiple birlikte dalış yaparak çalışmaları yerinde inceledi.