Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin Kültür ve Turizm Müdürü Duru, arkeolojik su altı araştırmalarını dalarak inceledi
[Fotoğraf: AA]
Mersin Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Silifke’ye bağlı Dana Adası yakınlarında yapılan arkeolojik su altı araştırmalarını dalarak inceledi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Duru, kıyılardaki kültürel mirası ortaya çıkarmak ve korumak için çalışmalar yürüten Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi ekibini ziyaret etti.
Dana Adası ve Silifke ilçesine bağlı Taşucu mevkiinde yapılan arkeolojik su altı araştırmalarına da katılan Duru, ekiple birlikte dalış yaparak çalışmaları yerinde inceledi.
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