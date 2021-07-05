Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de uyuşturucu ele geçirilen motosikletin sürücüsü gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kullandığı motosiklette uyuşturucu ele geçirilen kişi, gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Jandarma Suç Araştırma timi, bir kişinin ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde seyir halindeki motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada, koltuğun altına gizlenen 1,5 kilogram skunk ele geçirildi.
Sürücü O.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 17:40
- 17:32
- 17:34
- 17:28
- 17:18
Sıradaki Haber
Turhal'da Covid-19 aşı çadırı kuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz