İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Jandarma Suç Araştırma timi, bir kişinin ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde seyir halindeki motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada, koltuğun altına gizlenen 1,5 kilogram skunk ele geçirildi.

Sürücü O.A. gözaltına alındı.