Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde 18 yaş ve üzerindekilerin aşılanması kararı alınmasının ardından, Turhal İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Yenişehir semtinde mobil aşılama merkezi oluşturuldu.

Merkezde Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Emre Batur'un da aralarında bulunduğu vatandaşlar aşı oldu.

Turhal İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Aybulut, kurulan çadırda randevusuz aşı yapıldığını belirterek, "Kurumlarda yapılan aşıların dışında son günlerde AVM, meydanlar gibi insan kalabalığı bulunan yerlerde randevusuz aşı uygulaması başlamıştı. Biz de Turhal İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak çadırımızı kurduk ve randevusuz koronavirüs aşılarını olmak isteyen 18 yaşından gün almış herkese, aşı olmamışsa, aşılarını burada yapıyoruz. Amacımız ilçemizdeki aşılama oranlarını en üst düzeye taşımaktır." dedi.

İlçede Türkiye ortalamasının üzerinde aşılama yapıldığını anlatan Aybulut, şunları kaydetti:

"İlçe olarak yüzde 66-67 aşılama oranımız var. Türkiye ortalaması ise yüzde 57. Biz ilçe olarak iyi durumdayız. Amacımız daha iyiye çıkmak. Yüzde 100'e mümkün olduğu kadar yaklaşmak. Şu artık kesinleşti ki koronavirüs salgınını önlemenin olmazsa olmaz ve tek şartı aşıdır. Turhal'ımızın bir köyünden voleybolcu Emre Batur da gelip çadırımızda aşı olmuştur. Güzel bir tesadüf oldu ve beklediğimizden fazla vatandaşlarımızın rağbet ettiğini gördüm. Bunun için çok memnun oldum."