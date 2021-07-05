Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde bir hafta boyunca gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı,17 kişi serbest bırakıldı.

Uygulamada, 315 gram sentetik cannabinoid, 8.5 gram metamfetamin, 2 kök Hint keneviri, 3 gram Afyon sakızı, 2 cep telefonu, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 55 tabanca mermisi,1 kurusıkı tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Uygulamalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 25 kişiye de toplam 84 bin 506 lira ceza kesildi.