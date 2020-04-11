Haber Giriş: Kaynak: İHA
Fethiye'de sokağa çıkma yasağını delenlere para cezası
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma yasağını delen 40 kişiye toplam 31 bin 560 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçede denetimlerini artırdı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezdi.
Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye, 31 bin 560 lira ceza kesti, bir kişiye de adli işlem uyguladı. İlçedeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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