İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ilçede denetimlerini artırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezdi.

Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye, 31 bin 560 lira ceza kesti, bir kişiye de adli işlem uyguladı. İlçedeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.