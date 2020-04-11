Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de yasağı delen 36 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir ve bazı ilçelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 36 kişiye para cezası verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde COVID-19 ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma yasağını ihlal eden 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza uygulandı.
Han ilçesinde 2, Seyitgazi ilçesinde 6, Günyüzü ilçesinde de 5 kişiye idari para cezası verildi.
Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Sıradaki Haber
Balıkesir'de 7 kişiye sokağa çıkma yasağı cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz