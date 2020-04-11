Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentteki denetimlerini artırdı.

Kavşaklarda, caddeler ve sokaklarda devriye gezen polis ekipler, Kepsut, Karesi, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişiye 392'şer lira ceza uyguladı.

Ekiplerin denetimlerinin sürdüreceği bildirildi.