Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Orta Okulu Müdürü Murat Peker, ilçe merkezinde ön patileriyle sürünürken bulduğu köpek yavrusunun bakımını üstlendi.

İlçedeki diğer onlarca köpekle birlikte bakımını yapıp beslediği köpeği yürütebilmenin yollarını araştıran Peker, internetten bulduğu protez bacakların bütçesini aştığını görünce kendi imkanlarıyla "yürüteç" yaptı.

Peker, "Umut" adını verdiği köpeğin yürüteçle yürüdüğünü görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Murat Peker, birkaç gönüllü ve Kargı Belediyesinin de desteğiyle ilçedeki sokak hayvanlarının bakımını üstlendiklerini, Umut'un da bu sokak hayvanlarından biri olduğunu söyledi.

Yavru köpeği sahiplenecek gönüllüler aranıyor

Peker, "Protez bacakların fiyatının bütçemizi aştığını görünce biz de kendi yürütecimizi yaptık. 'Umut'un yürümesini geçici olsa da sağladık. Diğer köpeklerle oynadığını görmek her şeye bedel." dedi. Yavru köpeği sahiplenecek gönüllüler aradıklarını ekledi.

Peker, çok sayıda köpeğin bakımını yaptıkları için bütçelerinin maliyetli işlere imkan vermediğini dile getirerek, "Umut'u biri sahiplenirse çok mutlu oluruz. Tedavi edilirse yürüteç olmadan kendi bacaklarıyla yürümesi mümkün olabilir. Bir canlıyı kazanmış oluruz. Baktığımız çok fazla sokak hayvanı var ve hepsine yetişmekte zorlanıyoruz." dedi.