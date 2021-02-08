"2020-2021 Kış İyilik Koleksiyonu" çağrısıyla dünya genelinde yardım çalışması başlatan dernek, kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'daki ihtiyaç sahibi aileler için de harekete geçti.

Derneğin Ağrı Temsilcisi Yüksel Aslan ve beraberindeki gönüllüler, önceden tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmak için araçlarla mahallelere gitti.

Gönüllüler, 45 aileye 10 ton kömür, kumanya ile 100 çocuğa da kışlık mont ve ayakkabı dağıttı.

Aileler, gönüllülere teşekkür etti.