Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te 2 kişi silahla yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Fatih'te silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mercan Mahallesi'nde 2 kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine tartışan taraflardan biri ile olay yerinde bulunan başka bir kişi silahla vurularak yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili çalışma başlattı.
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