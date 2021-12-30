Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından Medine'yi müdafaa etmekle görevli Fahreddin Paşa'nın, İstanbul'a geri çağrılmasına rağmen 72 gün boyunca düşman kuvvetlerine direnmesini ve Hz. Peygamber sevgisini konu alan oyun, Iğdır Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

81 ilde sahnelenmesi planlanan "Kumandan" oyunu, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla kentteki üniversite öğrencileri ve tiyatrosever sporcularla buluştu.

Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı sponsorluğunda Fahreddin Paşa Tiyatrosu'nun Iğdır'da sahnelendiğini belirtti.

Doğu turnesi kapsamında tiyatro ekibini Iğdır'da misafir ettiklerini anlatan Yavaşer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"KYK öğrencilerimize, gençliğimize, sporcularımıza ve vatandaşlarımıza bu oyunun sergilenmesi için öncülük yapıyoruz. Güzel bir oyun olduğunu biliyoruz, inşallah Iğdırlılar memnun kalır."

Genel Sanat Yönetmeni Yakup Keskin de "Sabrın, azmin ve peygamber sevgisini yaşamış en büyük kahramanlardan Medinei Müdafai Fahreddin Paşa'nın bu mücadelesini kamuoyuna sunmak bizim için bir ukdeydi. Doğu Anadolu turnesi kapsamında 9. il 10. oyunumuzu Iğdır'da sergiliyoruz." dedi.