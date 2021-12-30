Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merter’de arızalanan metrobüs, yoğunluğa neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Merter’de arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı, yoğunluk oluştu.
Merter durağına yakın noktada bir metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Yolcular metrobüsten inerken, arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyruğu oluştu.
Metrobüsün yol yardım aracıyla olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
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