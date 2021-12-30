Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 01:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği tekel büfesinin sahibi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hafsasultan Mahallesi'nde bir tekel büfesine baskın düzenledi.
Baskında, iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki bulundu.
İş yeri sahibi O.S.(50) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Manisa Sahte Alkol Sahte İçki
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