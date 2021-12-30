Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 01:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 50 bin lira değerinde tarım aletini çalan 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde incir bahçesinden 50 bin lira değerinde tarım aletini çalan 3 kişi tutuklandı.
Aydın'da Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 8'inci JASAT, bir incir bahçesindeki bağ evinin kapı pencereleri ve 50 bin lira değerindeki tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Ekipler, şüpheliler A.T, A.A, M.B, ve G.E'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.T, A.A. ve M.B. tutuklandı, G.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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