Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi, izlenmesi ve araştırılması yönünde operasyon düzenledi.

Peker Mahallesi'ndeki F.E'ye ait iş yerinde yapılan aramada, 10 elektronik sigara cihazı, 11 bin doldurulmuş makaron, 2 bin gram nargile tütünü, 80 puro, 6 bin sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

F.E. emniyetteki işlemlerinin ardından idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.